Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

TRT SPOR'dan yayınlanan maçta A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ikinci galibiyetini aldı.
Milliler organizasyondaki ilk maçında Almanya'yı da yine aynı skorla 3-1 mağlup etmişti.
Gruptaki ilk maçında da Almanya'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Grup liderinin Tokyo 2020 biletini alacağı organizasyonda, günün ikinci maçında TSİ 15.00'te ev sahibi Çin, Almanya ile mücadele edecek.
Salon: Beilun
Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)
Türkiye: Meryem Boz, Zehra Güneş, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)
Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova (Dostalova, Vankova, Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)
Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17
Süre: 110 dakika (23, 29, 30, 28)
(TRT Spor)
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