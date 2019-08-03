Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Transferde ezeli kapışma! Yıldız orta sahayı istiyorlar... Transferde ezeli kapışma! Yıldız orta sahayı istiyorlar... Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz' Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz' Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.

Yusuf Yazıcı için gelmişlerdi! Trabzon'dan ayrıldılar Yusuf Yazıcı için gelmişlerdi! Trabzon'dan ayrıldılar Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.

İşte Galatasaray'ın son hedefi! İşte Galatasaray'ın son hedefi! Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.