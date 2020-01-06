Filenin Sultanları 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları için sahada

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Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki milli stoper için İtalyan ekibinin kapısını yeniden çaldı. Oyuncu için 2.5 milyon euro bedelle 1.5 senelik kiralık teklifi yapıldı.

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda... Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda... Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.

Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...