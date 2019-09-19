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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda Son 16'da

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda Son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna kaldı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu’nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Finlandiya ile karşılaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanınca oyunun ilk dakikaları, 12-12 eşitlikle geçildi. Kalan bölümlerde daha iyi defans yapan Finlandiya, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, file önünde Adis Lagumdzija'yla bulduğu sayılarla rakibi karşısında 15-8 üstünlük sağladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında skor avantajını koruyan ve daha iyi savunma yapan milliler, ikinci çeyreği 25-15 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Yiğit Gülmezoğlu'nun servis atışlardan bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele alan Türkiye, rakibinin basit hatalarından da faydalanarak seti 25-18 kazandı ve müsabakada 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede ay-yıldızlı ekip Adis Lagumdzija'nın, Finlandiya ise Siltala'nın etkili performansıyla oyuna tutunurken, son bölümde daha iyi hücum yapan Finlandiya, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Final setinde savunmasını sertleştiren Finlandiya, file çaprazından bulduğu sayılarla seti 15-12, mücadeleyi ise 3-2 kazandı.

Bu sonuçla grubunu 7 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı.

C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, aldığı yenilgiye rağmen üst tura yükseldi

Salon: Stozice Dvorana

Hakemler: Sinisa Isajlovic (Avusturya), Jan Krticka (Çekya)

Finlandiya: Kaurto, Tervaportti, Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen (Kerminen, Lankinen, Suihkonen, Krastins, Kaislasalo, Ivanov, Sinkkonen)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, İzzet Ünver, Batuhan Avcı, Emre Vahit Savaş)

Setler: 25-20, 15-25, 18-25, 25-23, 15-12

Süre: 25, 22, 27, 31, 18 (123 dakika)

Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.
C Grubu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu’nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.

Türkiye - İtalya karşılaşması 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de Fransa’nın Nantes şehrindeki Parc des Expositions Salonu’nda oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra A Grubu’nda Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu’nda ise Rusya, Slovenya ve Finlandiya adını son 16 turuna yazdıran diğer ülkeler oldular.

2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fransa - Finlandiya

Türkiye - İtalya

Sırbistan - Çek Cumhuriyeti veya Karadağ

Belçika - Hollanda veya Ukrayna

Rusya - Yunanistan

Slovenya - Bulgaristan

Polonya - Slovakya veya İspanya

Hollanda veya Ukrayna - Almanya

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