Filedeki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)
Setler: 25-9, 25-12, 25-14
Süre: 59 dakika (16, 20, 23)
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