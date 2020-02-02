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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 17:14
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 17:14

Filedeki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Filedeki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup etti.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)

Setler: 25-9, 25-12, 25-14

Süre: 59 dakika (16, 20, 23)

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