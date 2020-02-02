Filedeki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!' 'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Ankaragücü ve Kasımpaşa nefes alamıyor Ankaragücü ve Kasımpaşa nefes alamıyor Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı.

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.