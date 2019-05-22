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  3. Fikret Orman'ın sahur saatlerinde Ryan Babel'i takip etmeye başlaması ortalığı karıştırdı

Fikret Orman'ın sahur saatlerinde Ryan Babel'i takip etmeye başlaması ortalığı karıştırdı

Fikret Orman'ın sahur saatlerinde Ryan Babel'i takip etmeye başlaması ortalığı karıştırdı

Galatasaray’ın uzun süredir peşinden koştuğu Ryan Babel transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın vatandaşı Donk vasıtasıyla ikna etmeye çalıştığı Babel sessizliğini korurken, kişisel sosyal hesaplarından şifreli mesajlar vermeye devam ediyor. Bu belirsizlik sürerken, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak katıldığı bir televizyon programında Babel ile ilgili açık kapı bırakmakla yetindi.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPTI

“BABEL imzaladı, ya da imzalamadı diyemem” ifadesini kullanan Albayrak, gelecek hafta önemli transfer girişimlerinin bulunacağını dile getirdi. Öte yandan kulübe yakın kaynaklar Hollandalı oyuncunun G.Saray ile prensipte söz kestiğini bildiriyor. Aslan’ın Ryan Babel ile yıllığı 2,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme için anlaştığı, ayrıca bonservis bedeli olmayan 33 yaşındaki yıldıza 2,5 milyon euro da imza parası ödeneceği iddia ediliyor.

ORMAN DEVREYE GİRDİ

YENİ sözleşme görüşmelerinde yüksek ücret istemesi nedeniyle Babel’i Fulham’a satan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan dün sabaha karşı sahur saatlerinde bir hamle geldi. Bugüne kadar Babel ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Orman, Hollandalı oyuncuyu Instagram’dan takip etmeye başladı. Başkan’ın bu hamlesi kafaları karıştırdı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Orman'ın takibi bırakması Beşiktaşlılar'ı şaşırttı.

(Güneş)

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