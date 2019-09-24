Fikret Orman'ın istifası sonrası Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek, yeni başkan kim olacak?

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığından ayrılması halinde Kulüpler Birliği'ndeki görevi de sona erecek. Bu durumda Kulüpler Birliği olağanüstü seçim kararı alacak. Seçime kadar olan süreçte vakfın başkanlığını halihazırda başkanvekilliği görevlerini sürdüren Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yapacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDE BUGÜNE DEK BAŞKANLIK YAPAN İSİMLER

İlhan Cavcav (2000-2001/2001-2002/2004-2005/2014-2014)

Cemal Aydın (2002-2003/2003-2004)

Özhan Canaydın (2005-2006/2006-2007/2007-2008)

Aziz Yıldırım (2008-2009/2009-2010/2010-2011)

Yıldırım Demirören (2011-2012)

Halil Ünal (2012-2013)

Göksel Gümüşdağ (2014-2017)

Dursun Özbek (2017-2018)

Fikret Orman (2018)

(FutbolArena)