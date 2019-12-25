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  3. Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi. beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının 27 bin TL olduğu söyleniyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.


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