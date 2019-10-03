Fikret Orman'ın adaylığı için son dakika açıklaması

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay, TRT Spor'da katıldığı programda Fikret Orman'ın seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN ŞU ANDA ADAY DEĞİL"

"Fikret Orman şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında. İstifa etmedi, seçim kararı aldı. Fikret Orman aday olduğunda hiçbir aday yoktu. Kendisi büyük bir cesaret örneği sergileyerek adyalığını koydu. O dönem takım kamp yaptığı otelin masraflarını bile ödeyemiyordu. Başkan hemen sponsorluklar buldu, para buldu, stat yaptı, transferleri yaptı, şampiyon yaptı. Avrupa kupalarında bir Türk takımının en önemli başarılarından birine ulaştı."

"BEŞİKTAŞ CAMİASI ŞOV YAPAN YÖNETİCİYİ SEVMEZ"

"Beşiktaş camiası çok fazla şov seven yöneticileri sevmez. Biz Süleyman Seba ekolünden geliyoruz. Özellikle bu sosyal medya platformlarının çıkmasının ardından bu tip şov yapma işleri arttı. Beşiktaş taraftarı da çok fazla ön plana çıkan yöneticiyi sevmez. Biz icraat yapma tarafındaydık. Beşiktaş'a hizmet etme amacıyla çalıştık."

"PARALAR NEREDE SLOGANI HOŞ DEĞİL"

"Şampiyon olduğumuz 2 sezonda takım maliyeti 65 milyon euro seviyesindeydi. Sonrasında 90 milyon euro seviyelerine çıktık. Bazen "paralar nerede" dediklerinde bakıyorum da nerede olduğu belli. Bu slogan hoş değil. Başkan bunların hepsinin izahını camiaya yaptı. Beşiktaş'ta sanki çok ciddi bir para vardı da yok oldu gibi algı yaratılıyor. Paraları bulan zaten başkandı. 2 şampiyonluk sonrası yapılan transferlerin bazıları hatalı olabilir. Takımı gençleştirmemiz gerekiyordu."