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  3. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş için açıklama

Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş için açıklama

Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş için açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini ödemesi gerektiğini belirten Orman, TFF'ye de mesaj verdi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

beIN SPORTS, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN SPORTS'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik.

''YASAL OLARAK TFF İLE GÖRÜŞÜRLER''

Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yasal olarak onların görüşeceği kişiler TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi.

''LİGLER BAŞLIYOR, TAKIMLAR KURULUYOR''

Gitmemesi arzusundayız. Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli.

''ÖDEME YAPILMASI LAZIMDI, ÖDENMEDİ''

Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi.

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