Fikret Orman'dan transfer açıklaması

beIN SPORTS Haber'e konuşan Orman, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtirken, transfer yapmak istedikleri bölgelerin de olduğunu vurguladı.
"ŞARTLAR UYGUN OLURSA ALIRIZ, OLMAZSA KADROMUZ İYİ"
Transferde temkinli davrandıklarını belirten Beşiktaş Başkanı, "Geçen seneki kadromuz ligi 3. bitirdi. 2. yarı önemli bir çıkış yakaladık. İlk yarıda kadromuz daha geniş olmasına rağmen, daha kötü bir dönem geçirdik. 2. yarıda 3 oyuncu takviyesi yapmıştık, şampiyon da olabilirdik. Bu sezon takımımızdan giden oyunculara baktığımızda sol bekte Adriano'nun sözleşmesi bitti, Kagawa kiralıktı, o da gitti. Onun üzerine 4 transfer yaptık. Kulüpler zor zamanlar geçiriyor ekonomik olarak. Sivas da alıştırdı, Robinholar falan gelince, taraftar da öyle oyuncu bekliyor. Beşiktaş'ta da dünya yıldızları oynadı. Bizde Cenk'ler, Pepe'ler olduğu dönemde ligi 4. bitirdi. Transfer yapmak istediğimiz bölgeler var ama temkinli yaklaşıyoruz. Taraftarlar birbirini gazlıyor o bunu aldı diye. Transferin bitmesine 2 haftadan uzun bir dönem var, şartlar uygun olursa yapmak isteriz. Olmazsa da mevcut kadromuzla devam edeceğiz." dedi.
MIRIN TRANSFERİ İÇİN CEVAP
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transferi gündemde olan Nicolas Isimat-Mirin için de konuşan Fikret Orman, "Beşiktaş halka açık bir şirket, bir şey yaşanırsa, borsaya bildiririz, oradan duyarsınız." ifadelerini kullandı.
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