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  3. Fikret Orman'dan sonra Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edildi

Fikret Orman'dan sonra Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edildi

Fikret Orman'dan sonra Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edildi

Fikret Orman'ın istifa kararından sonra harekete geçen teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Beşiktaş camiasına seslenerek “Buradaki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci divan mı götürecek, yoksa başka bir şey mi olacak ona bakacağız. Biz bıraktık” açıklamalarıyla istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Fikret Orman’dan sonra siyah beyazlı kulüpte bir istifa daha kapıya dayandı.

ABDULLAH AVCI DA GİDECEK İDDİASI

Yıllarca Başakşehir'de görev alan ve sezon biter bitmez Beşiktaş’la anlaşmaya varan Abdullah Avcı’nın görevi bırakacağı iddia edilirken, tecrübeli teknik adamın Fikret Orman’ın ayrılık kararını vermesiyle birlikte istifasını sunacağı bildirildi. Süper Lig’de 5 haftada 5 puan toplayan ve siyah beyazlı kulüpte sürekli krizlerle karşı karşıya kalan Avcı’nın 'Kara Kartal' macerasının kısa süreceği vurgulanırken, Beşiktaş'ta 48 saat içerisinde her sonucun çıkabileceği kaydedildi.

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