Fikret Orman'dan sert açıklama! 'Artık sessiz kalmayız'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulundu.

"ALATURKA ŞEYLER ÇALIŞIYOR"

"Futboldan çok hakemler konuşuldu bu yıl. Sizin yeni federasyondan beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Fikret Orman, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almak alaturka şeyler ama Türkiye'de çalışan bir şey gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi bizim yöneticilerimiz böyle konuşmalar yapabiliyor mu? Hayır yapamıyorlar." dedi.

"ARTIK SESSİZ KALMAYIZ"

Fikret Orman sözlerin, "Biz bu sene Beşiktaş olarak büyük zarar gördük. Bundan sonra bunu yine egemen kılarsa yeni federasyon, artık burada sessiz kalmayız." şeklinde sürdürdü.

"HEDEFİ OLAN BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Gelecek sezon planları hakkında da konuşan Fikret Orman, "Tüm kulüpler daralacak. Beşiktaş'ta da daha genç ağırlıklı ve hedefi olan bir takım kuracağız. Çok mücadele edecek bir takımın temellerini atacağız bu sene." ifadelerini kullandı.