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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38

Fikret Orman'dan Konoplyanka'ya gözdağı: Gelmezsen alternatifin hazır

Fikret Orman'dan Konoplyanka'ya gözdağı: Gelmezsen alternatifin hazır

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Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Takıma hücum yönü kuvvetli kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için Kevin N'Koudou iddiası bir anda dikkat çekti.

N'KOUDOU 3 YILDIR ORTADA YOK

Quaresma, Lens ve Boyd dışında kanat oyuncusu bulunmayan siyah beyazlılar Tottenham forması giyen N'Koudou ile prensip anlaşmasına varırken, tecrübeli futbolcunun son 3 yıldır toplamda 37 maçta forma giymesi kafalarda soru işareti bıraktı. 2016’da 11 milyon Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de aradığını bulmazken, Fransız yıldızın arada Burnley ve Monaco’da ya da kiralık olarak gönderilmesi N'Koudou’nun düzenli olarak bir kulüpte forma giymesine engel oldu.

KONOPLYANKA'YA GÖZDAĞI

Tottenham’la 2021’e kadar kontratı bulunan Kevin N'Koudou en son 2015-16 sezonunda Marsilya’da 40 maç oynarken, yetenekli kanat oyuncusu o tarihten sonra 20 maç barajını göremedi. Konoplyanka transferini bitiremeyen Beşiktaş’ın ‘B’ planının N'Koudou olduğu ifade edilirken, Başkan Fikret Orman’ın bir türlü çözülemeyen Konoplyanka’ya gözdağı vermek için N'Koudou silahını kullandığı da gelen bilgiler arasında.

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