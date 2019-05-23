Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fikret Orman'dan kadın futbol takımına iftar

Fikret Orman'dan kadın futbol takımına iftar

Fikret Orman'dan kadın futbol takımına iftar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip ve kulübün kadın çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki restoranda gerçekleştirilen iftara yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da katıldı.

Fikret Orman, kadın futbol takımının şampiyonluğunu teknik ekip ve oyuncularla pasta keserek kutladı. Kulübün kadın çalışanlarıyla sohbet eden Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur Tulu Bacı ile 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Denizli´de ilginç bir olay olay yaşanıyor. Adeta bir horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu. Yaklaşık

İlginç Olay! ´Başka Tavuk Bu Şekilde Ötemez´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu