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  3. Fikret Orman'dan genel kurulu karıştıran sözler: Karı gibi arkamdan konuşurlar

Fikret Orman'dan genel kurulu karıştıran sözler: Karı gibi arkamdan konuşurlar

Fikret Orman'dan genel kurulu karıştıran sözler: Karı gibi arkamdan konuşurlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Üyelerin hakkında yaptığı eleştirilere cevap veren Orman, "Bu kadar hatibe cevap evermezsek saygısızlık olur. Canım hocam yarın rakibimiz, sizin ilk adaylığınız benim de son adaylığım. Beşiktaş'ta kimseye yaranılmaz Beşiktaş'ta Nazmi Koca cevap vermeyeceğim, cevap vermeye kaale almam. Hakkımda şaibeleri varmış, çıkın söyleyin Kulübün uçağını özel işlerimde kullanmışım çıkıp bir tane drone göstersinler. onlar anca karı gibi arkadan konuşurlar. Kapalı kapılar ardında konuşmayacaksın! Delikanlı gibi çıkın konuşun, ancak karı gibi arkadan konuşurlar" dedi.

Yaptığı açıklamaların ardından "özür dilemesi" istenen Fikret Orman, "Oruçluluğuma verin, özür diliyorum. Hanımefendi, sizden de özür diliyorum. Haklısınız. Ben arkadan dedikodu yapanlara söyledim, niye kızıyorsunuz ki? Hepiniz mi yaptınız?" şeklinde konuştu.

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