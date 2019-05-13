Fikret Orman'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca

Beşiktaş yeni ssezonda üst düzey bir merkez oyuncusu istiyor. Gelen bilgilere göre; siyah-beyazlıların anlaşmak istediği isim Benfica ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Andreas Samaris.

Samaris'in Hollandalı menajeri Rodger Linse'nin kısa bir süre önce İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüştüğü iddia edildi.

Orman'ın, Samaris'e, Benfica'dan kazandığının iki katının yanı sıra 3 yıllık sözleşme ve ayrıca oldukça ciddi bir imza parası teklif ettiği de gündeme getirildi.

Samaris'in adı Galatasaray, Newcastle United, West Ham United ve Wolverhampton ile de anılıyor

29 yaşındaki Yunan oyuncu Andreas Samaris, bu sezon Benfica formasıyla 26 maça çıkarken, 2 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

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