Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7075
  • 6,4203
  • 260.023
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fikret Orman'dan fikstür eleştirisi: 9 yıldır aynı şey oluyor, bir sistemleri var

Fikret Orman'dan fikstür eleştirisi: 9 yıldır aynı şey oluyor, bir sistemleri var

Fikret Orman'dan fikstür eleştirisi: 9 yıldır aynı şey oluyor, bir sistemleri var

Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. İmza töreni sonrası konuşan Fikret Orman, fikstürle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile arka arkaya 9. sezonda ikinci yarı deplasmanda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Fikret Orman "Fikstür çekimine bizzat katıldım. Son 8 senedir Galatasaray maçlarını ikinci yarı deplasmanda oynuyoruz. Bu tesadüf olamaz dedim. 9. kez aynı şey oldu. Bir sistemleri var, onu gördüm. Hayırlısı olsun. Avrupa maçlarından sonra deplasmanda oynayacağız ama tarihleri bilmiyorum. İyi niyetli bir ekip olduğunu orada gördüm" İfadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
Şarkıcı Berkay 2. kez baba oldu! Hoş geldin Zeynep
<p>Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulund

Fil, Safari Aracına Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını tüketirseniz ne olur?