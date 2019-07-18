Fikret Orman'dan fikstür eleştirisi: 9 yıldır aynı şey oluyor, bir sistemleri var
Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. İmza töreni sonrası konuşan Fikret Orman, fikstürle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile arka arkaya 9. sezonda ikinci yarı deplasmanda oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Fikret Orman "Fikstür çekimine bizzat katıldım. Son 8 senedir Galatasaray maçlarını ikinci yarı deplasmanda oynuyoruz. Bu tesadüf olamaz dedim. 9. kez aynı şey oldu. Bir sistemleri var, onu gördüm. Hayırlısı olsun. Avrupa maçlarından sonra deplasmanda oynayacağız ama tarihleri bilmiyorum. İyi niyetli bir ekip olduğunu orada gördüm" İfadelerini kullandı.