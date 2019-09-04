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Fikret Orman'dan Fatih Terim'e taş

Fikret Orman'dan Fatih Terim'e taş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bu sene organize ve profesyonelce bir kötülük var” diyen Terim için, “Ya TFF görevini yapar ya da biz de konuşuruz” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Bolu Gerede Kamp Tesisleri’nin açılışını yaptı. Başkan Orman, isim vermeden Kayseri maçından sonra, “Bu sezon organize ve profesyonelce bir kötülük var” diyen Fatih Terim’i hedef aldı. Orman, “Federasyon gelmeden önce de kendilerini ikaz ettim. 2 gün önce de TFF Başkanı’nı aradım. Bazıları hakemleri yönlendirmeye çalışıyor. Ya TFF görevini yapar ya da biz de konuşuruz” dedi. Öte yandan Fatih Terim dün PFDK’ya sevk edildi.

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