Fikret Orman'dan Çaykur Rizespor - Galatasaray ve Bülent Yıldırım açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Öncelikle kongreye değinen Fikret Orman, "Hayırlı bir kongre olsun. 3. dönemim ve son kongrem, her gelen gitmeli bence iyi olmuş. Seçimden sonra 1 açıklama daha yapacağım" dedi.

Mali Genel Kurul'daki sözleri hakkında, "Hayat niyetle alakalıdır. Kongrenin elektirği içerisinde söylediğim laf başka yerlere çekildi. Niyetim o değildi. Ben çok iftirayla karşı karşıya kaldım. Yurt dışına kaçan biri, FETÖ'cülerle kayıtlar hep bir yalan üretiyorlar. Muhalefetese vicdansızca yapıyorlar. Yüzümüze konuşmuyorlar derken ağzımdan kaçtı, Annem vari kız kardeşlerim var hayatım onlarla geçiyor maksadımı aştım özür dilerim" dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Galatasaray'ın Rizespor maçına ve kendi maçlarını yöneten Bülent Yıldırım hakkında ise, "Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. İki şampiyonluk yaşadı ne kavga ettik ne dalaşa girdik. Son haftalara girerken hakemler aktör oldu. Yazık, bunla ne taraftar ne de kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün ben de kullanırım ama futbolun marka değerine hizmet etmeyiz."

Maça çıkmadan maçı kafasında oynayan haklemlerle futbol bir yere gelmez. Temizlik yapmayan MHK bunları temizlemeszse ayrılsınlar o koltukta durmasınlar. Ellerinde hesap makinesi nerden kaç para alacağım diye bakıyorlar bizim paramızla bizi kıyıyorlar. Yaşlarını doldurmuş kötü niyetli hakemler artık ayrılmalı. Gençler gelsin, Dünkü maçta yemin ediyorum Galatasaray yöneticisi olsa vicdanları müsaade etmez öyle yönetmeye. Ben mi ders vereyim bunlara. Futbolu bilmiyor bilse orada çağırmaz. Sadece Aziz beyle uğraşmıştık bir şeyler diyordu yoksa ben kimseyle uğraşmadım. Biz öyle şampiyonluk istemeyiz. Bu fotoğrafa yazık yani. Bülent Yıldırım'ın yaptıkları da öyle. Bülent iyi çocuk dedirtiyor. Bizi katletmiş adam futbolu artık bırakmalı" sözlerini kullandı.

TFF'ye gönderme yapan Fikret Orman, "Federasyonu da adam gibi yönetsinler. Mıy mıy mıy olmasın. Hakem sayısı artacaktı 20 gündür yapamadılar. 1 gecede Caner için kural değişti. 20 gündür yapamadılar. 3 hafta çinde seçim var çok çalışacaklar. Federasyon kimsenin zaman geçirme yeri değildir." açıklamasına yer verdi

YABANCI HAKEM?

Yabancı hakemin gelip gelmemesi konusunda Orman, "Ben böyle bir taraf değilim ama geçiş döneminde kötü niyetli hakemler yerine yurt dışından da gelebilir. Fark etmez. Bireysel bir durum değil. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem o hataları yapar mı? Ben yemiyorum kimse yemiyor. Gelip maçı katletti. O pozisyonlarda taçta gol yememeliydik. Bunların artık silinmesi lazım. MHK şapkasını önüne koysun. Bu hakemlerle lig bitmez. MHK istifa edecek diyorlar etmesinler edeceklerine bu işi düzeltsinler" dedi

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

"Seçim bitsin, önümüzdeki hafta gündemimize. Hep söyledim bundan sonra bakarız"