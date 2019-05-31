Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Orman, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok." ifadelerini kullandı.



3 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN KONUŞUYORUZ

Abdullah Avcı'nın tanıdıkları, sevdikleri ve çok beğendikleri bir hoca olduğunu aktaran Orman, "Benim de yakın dostumdur. Beşiktaş'ta olmasını isterim. Son yönetim kurulu toplantısında isimleri tartışmıştık. Abdullah hoca önde gelen isimlerden biriydi. Şu anda konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir camia. Teknik direktör konusu, bugünden yarına bitirilmesi gereken bir şey de değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa, açıklaması yapılır. Şu anda 'hayırlı olsun' denilecek bir durum yok. 3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz. Sonraki artı opsiyonlar olur. Bizim esas hedefimiz, benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bayrama gitmeden netleşmiş olur." diye konuştu.



Abdullah Avcı'nın para konusunda esnek davrandığını söyleyen Orman, "Ben zaten prensip olarak hocalarla, oyuncularla para konuşmam. Hiçbir zaman konuşmadım. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hocanın genel tavrı mülayim, para için çok naif. Para için küçülen bir karakteri hiç olmadı. Beşiktaş'ta da olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Orman, Avcı'nın Beşiktaş'a gelmesi halinde Medipol Başakşehir'den birkaç ismi de getireceğine yönelik iddialar için, "Palavra, yalan. Daha hoca gelmedi ki iki oyuncu gelsin. Bunları konuşmak için çok erken." açıklamasında bulundu.

Ürkmezgil: Büyük bir ihtimalle 3 yıllık sözleşme tecelli edecek

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise TRT Spor'a yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Medipol Başakşehir ile toplamda 13 yıla varan birlikteliğini sonlandıran Avcı ile ilgili Ürkmezgil, "Abdullah Avcı, benim kardeşim gibidir. Benim için birçok manada çok önemlidir. Başakşehir ile ilişkisinin çok güzel bitmesi, oradan güzel anılarla ve iz bırakarak ayrılması sevindirici. Hayırlısı olsun. Ona bu zemini hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ile diğer yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil, Avcı ile detayları görüştüklerini vurgulayarak, "Birtakım görüşmelerimiz var. Olumlu da seyrediyor. Şu anda atılmış bir imza, kesinleşmiş bir şey yok. O noktadaki açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Birtakım şeylerin daha sağlıklı bir zemine oturması açısından detayları konuşuyoruz. Herhalde birkaç gün içinde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı yönetici, Abdullah Avcı ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede edindiği izlenimle ilgili, "Çok kolay bir şey değil. 13 yıl görev yaptı. O camiadan ayrılmanın verdiği hüznü ve duygusallığı yaşayacaktır. Yeni bir heyecan ve büyük bir takım var. Çok büyük bir takımda olmayı her hoca ister. Onun da heyecanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı'nın sözleşme süresinin büyük ihtimalle 3 yıl olacağını anlatan Ürkmezgil, "Detaylar henüz konuşulmadı. Çok önemli, aşılmayacak konular yok. Bu tarz detayların konuşulması için prensip olarak Başakşehir'den tamamen ilişiğini kesmesini bekledik. Yönetim kurulumuzun süresi 3 yıl olduğu için büyük bir ihtimalle 3 yıllık sözleşme tecelli edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.