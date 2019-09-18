Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağım

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, daha dördüncü haftadan tartışılmaya başlanmasına Başkan Fikret Orman'dan yanıt geldi.

Ortaya çıkan istatistikler üzerinden Avcı'ya, Del Bosque üzerinden eleştirenlere tepki gösteren Orman, "Adamı Yeniköy Kasabı diye paçasına teneke bağlayıp gönderdik. Dünya Kupasını kaldırdığında ağladı. Avcı'ya da aynısının yapılmasına izin vermeyeceğim. Sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.

Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Orman, Rizespor beraberliği ve Gazişehir yenilgisinden sonra takıma moral verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir toplantı yapan Başkan, "Yazılıp çizilenlere itibar etmeyin. Ligin en iyi takımıyız. Kalitenizden şüphem yok. Kötü başlamış olabiliriz ama bunu iyiye çevirmek sizin elinizde. Ben her zaman yanınızdayım. Size inanıyorum" dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek dünkü idmanı yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve futbol direktörü Ali Naibi ile birlikte izledi.

(Sabah)