Fikret Orman'a şok suçlama: 'Beni kandırdı'

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Hugo Almeida, Portekiz'de Record'a önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid'in kapısından döndüğünü aktaran Almeida, "Jose Mourinho, beni Real Madrid'e transfer etmek istiyordu. Beni her zaman beğeniyordu. Ama sonrasında Real Madrid Sportif Direktörü Jorge Valdano, transfere karşı çıktı ve Adebayor'u aldılar. Böylece ben de Beşiktaş'a transfer oldum. Türkiye'de yeni bir kültür vardı. Her şeye saygı duymaya çalışacak alımşakta hiç sorun yaşamadım" dedi.
'Fikret Orman beni kandırdı'
Dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında da çarpıcı ifadeler kullanan Portekizli oyuncu, "2014 Dünya Kupası'na gitmiştim. Almanya'ya karşı ilk maçta sakatlanmamla her şey benim için sona erdi. Başkan Fikret Orman, daha öncesinde bana takımda kalacağımı söylemişti. Ama kadrodan iki yabancı çıkarmak durumunda kaldılar. Kalmak adına gelen teklifleri reddetmiştim. Transfer sezonunun kapanacağı gün bana gitmemi söyledi ve bir anda kendimi Rusya'da buldum. Başkan, beni kandırmıştı" dedi.
(Fanatik)
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