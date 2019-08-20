Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk maçında Sivasspor’a 3-0’lık skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar, kadroyu bir an önce güçlendirmek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda sol kanat ve forvete ek olarak bir de 6 numara takviyesi için çalışma başlatan yönetim, transferde gaza bastı... 3 mevkii konusunda Ada’da çalışmalar yürüten Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, hedefteki isimler konusunda büyük gelişme kaydetmesinin ardından devreye Başkan Fikret Orman da girdi. Dün sabah İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın, 2 günlük temasın ardından bugün İstanbul’a geri döneceği ifade edildi.

Niasse karar aşamasında

Siyah-Beyazlılar’ın, hedefleri arasındaki ilk isim, Milli golcümüz Cenk Tosun’un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın golcüsü Oumar Niasse... Kulübüyle ayrılığın eşiğinde bulunan Senegalli golcü için Everton’lı yetkililerle görüşecek olan Başkan Fikret Orman’ın, ilk etapta kariyerine İngiltere’de devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş’a gelmesi için ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Geçen sezon ikinci bölümünde Cardiff City’de kiralık olarak forma giyen Niasse’ın, Premier Lig’de transfer döneminin sona ermesi sebebiyle Beşiktaş’a olumlu yanıt verebileceği kaydedildi.

Elyounoussi hazır kıta

Beşiktaş’ın kanat transferi doğrultusundaki hedefleri arasında yer alan Southampton’lı Mohamed Elyounoussi, Siyah-Beyazlılar’ın kulübüyle anlaşması için bekliyor... Ada ekibinin kiralık olarak göndermeye yeşil ışık yaktığı ve son olarak 300 bin Euro’luk bedel karşılığında geçici transferine onay verdiği Norveçli yıldız için Başkan Fikret Orman’ın Southampton’la görüşüp işi bitirmesi bekleniyor. Geçen sezon Basel’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen Elyounoussi, Premier Lig’e uyum sorunu yaşaması sebebiyle kulübünün kiralık listesine eklenmişti.

6 numaraya Saiss

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, takıma uyguladığı yeni sistem için yönetimden 6 numara transferi istediği ortaya çıktı. Bu bölgede forma giyebilen; Oğuzhan Özyakup ve Gary Medel’in performanslarından memnun kalmayan Avcı’nın talebi doğrultusunda yönetim, yeni bir orta saha oyuncusu için düğmeye basmıştı. Başkan Fikret Orman’ın bu doğrultuda Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın Faslı ön liberosu Romain Saiss için de temaslarda bulunacağı bildirildi.

(Fanatik)