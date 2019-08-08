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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:17

Fikret Orman: Sahada gördüğünü çalan hakemler istiyoruz

Fikret Orman: Sahada gördüğünü çalan hakemler istiyoruz

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Fikret Orman, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından, değişen oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakemlik (VAR) ile ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.

Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça çıkmadan önce maçı aklında oynayan hakemler yerine sahada gördüğünü çalan hakemler görmek istiyoruz. VAR sisteminin Avrupa'daki uygulaması ile Türkiye'deki uygulamasına baktığımızda farklılık göstermekte. Avrupa'da uzatmalar 3-4 dakika oynanırken, bizde 9-10 dakikaya gidiyor. Bunun nedeni, hakemlerin VAR'a gitme isteği. Yapılan her şey, çok rahat analiz edilebiliyor. Maçın mutlak hakimi, orta hakemdir. Her mevzuyu VAR'a götürerek, mevzuyu çözemezsiniz. Gitmesi gereken gidecek, gerisinde karar vereceksiniz. VAR, futboldaki tüm sorunu çözmüyor. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 65 dakikaları bulurken, Türkiye'de bu 55 dakika. Türkiye'de oyuncu kadrosunun iyi niyetli olmadığını biz de görüyoruz. Yabancı oyuncular da geliyor, Türkiye'deki düzene uyuyor. Bunu değiştirecek olanlar, hakemler. Dirayetli durarak, bunların üzerinden gelecek olan hakemler. Her konuda maçın kesilmesi, futbol seviyemizi aşağıya düşürüyor ve her sene marka değerimiz darbe alıyor."

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