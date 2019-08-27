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  3. Fikret Orman, Kulüpler Birliği'ne başkanlık için yeniden aday olacak

Fikret Orman, Kulüpler Birliği'ne başkanlık için yeniden aday olacak

Fikret Orman, Kulüpler Birliği'ne başkanlık için yeniden aday olacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

 

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