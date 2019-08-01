Fikret Orman idman sırasında Abdullah Avcı ile görüştü

Siyah-beyazlılar, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı.
- Ljajic ve Dorukhan idmanda yok
Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.
Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takımdan ayrı koşu yaptı. Brezilyalı futbolcu, 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.
- Orman, Avcı ile görüştü
Siyah-beyazlı takımın kampında bulunan kulüp başkanı Fikret Orman, sabah antrenmanı sırasında teknik direktör Abdullah Avcı ile yaklaşık 10 dakika saha içinde görüştü.
Antrenmanı, Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti.
Öte yandan idman sonrası bir grup taraftar yardımcı antrenör Orhan Ak'a çiçek verdi.
- Üçüncü hazırlık maçı yarın
Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya 1. Ligi (Serie A) takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek.
Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, transfere dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.