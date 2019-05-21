Fikret Orman: Hakem hataları VAR sistemi ile azalacaktır

Hakem hatalarına değinen Orman, "Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar. Bu sezon yaşanan hataların, inşallah VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini umuyoruz" dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Ligin kalitesini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen başkan, "Ligimiz yayıncı kuruluş beIN ile birçok ülkede yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşa destekçi olmalıyız. İngiltere'de son hafta şamiyonluk maçı, son hafta 15:00'te oynandı. Niye öğle saatinde o saatte izlediler? Sebebi basit. Asya pazarında milyarlarca kişi bu maçı takip ediyor. Madem yıldız futbolcuları transfer ediyoruz, tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Sınırlarımızın dışına çıkmak istiyorsak, hepimize büyük görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmayı planladığı değişikliğe değinen Beşiktaş başkanı, "Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimizin bir olup, yurt dışında lobi yaparken, yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.