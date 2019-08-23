Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen yayın organlarından China Radio International (CRI), başkanımız Fikret Orman ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kulübümüzün Çin açılımı ve stratejisinin konuşulduğu röportaj sonunda başkanımıza, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı anısına bir hediye de verildi." ifadeleri kullanıldı.
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