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  3. Fikret Orman, başkanlık için adaylığını yarın açıklayabilir

Fikret Orman, başkanlık için adaylığını yarın açıklayabilir

Fikret Orman, başkanlık için adaylığını yarın açıklayabilir

Olağanüstü seçim kararı alan ve Beşiktaş başkanlığını bırakması beklenen Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.

beIN Sports'un haberine göre, Fikret Orman 9 Ekim Çarşamba günü saat 11.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Fikret Orman'ın bu basın toplantısında yeniden adaylığını koyacağını dair bir açıklama yapabileceğini de belirtti.

Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.

Beşiktaş'ta birçok isim başkan adaylığı için alınırken şu ana dek sadece eski belediye başkanı İsmail Ünal, adaylık için gereken imzaları Divan Kurulu'na iletti.

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