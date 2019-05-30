Fikret Orman: Abdullah Hoca en önde gelenlerden birisi

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan ve anlaştığı iddia edilen Abdullah Avcı ile ilgili siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman basına konuştu.

Orman, yaptığı açıklamada, Avcı için "Beğendiğimiz bir hoca" yorumunda bulunurken, "Hemen herkes beklenti içerisinde ama daha oluşmuş bir şey yok. Abdullah Hoca, tanıdığımız, sevdiğimiz, benim de yakın dostum olan çok da beğendiğimiz bir hoca." dedi.

Başkan Orman, konuşmasının devamında, Avcı'yı Beşiktaş'ın başında görmek istediğini dile getirirken, "Beşiktaş'ta olmasını ister miyim, isterim. Son yönetim kurulu toplantısında da isimleri tartışmıştık, Abdullah Hoca da en önde gelenlerden birisiydi." dedi.

"HAYIRLI OLSUNLUK BİRŞEY YOK"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, resmi olarak anlaşıldığı iddilarına ise, "Daha konuşuluyor. Maddi konular değil, bir takım başka şeyler var. Beşiktaş büyük bir camia. Hocalık bugünden yarına bitirilmesi gerekli bir şey değil. Bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır. Fakat, şu anda "Hayırlı olsun" denecek bir durum yok." dedi.

Orman, Abdullah Avcı ile yapılması plananan kontrata ilişkin, "Üç yıllık sözleşme için konuşuyoruz. Sonraki artı opsiyonları olur. Fakat, bizim asıl hedefimiz benim başkanlık sürecim olan üç yıl." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN TRANSFER GELECEK Mİ?

Bir basın mensubunun Fikret Orman'a sorduğu, "Abdullah Avcı ile birlikte Başakşehir'den 2 futbolcu gelecek haberleri var, doğru mu?" sorusuna ilişkin Başkan Orman, "Palavra. Daha hoca gelmedi ki futbolcular gelsin. Hem de çok erken bunları konuşmak için." yorumunu yaptı.

"BAYRAM GELMEDEN NETLEŞİR"

Fikret Orman, konuşmasının sonunda Abdullah Avcı ile yapılan müzakerelerin bitiş noktsına gelmesine dair, "Bayrama gelmeden netleşmiş olur." dedi.