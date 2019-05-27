Fikret Orman, Abdullah Avcı için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek

Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşmek için başkan Gümüşdağ’dan izin isteyecek.

Şu zamana kadar her iki taraf arasında resmi bir görüşme olmamıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ismi bir süredir gündemdeydi.

Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz hafta "'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz" açıklamasını yapmış Avcı ise "Biz aileyiz, gecede kahvaltıda da beraberiz. Başkan genelde hep böyle bu açıklamayı yaptı. Ama sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim, yaşadığım sonuçlar, duygular nedir onun değerlendirmesini yaparız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ya da başka bir şey varsa ona göre devam ederiz." diye konuşmuştu.

(TRT Spor)