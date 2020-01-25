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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00

'Fikirler ayrıysa yollar ayrılır'

'Fikirler ayrıysa yollar ayrılır'

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Terim’in, “Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı oldu” sözüne Başkan Cengiz, “Burası felsefe kulübü değil. Fikir ayrılğı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikir varsa, ayrı ayrı yollar olur” cevabı verdi.

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda Fatih Terim’le yaşanan fikir ayrılığı sonrasında bir basın toplantısı yaptı ve çok konuşulacak ifadeler kullandı. Başkan, “Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik! Arda konusuna gelene kadar... Bu arkadaşımız idari ve sosyal olarak planlarımızda yok. Sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıkça ifade ettik ki Arda Turan gündemimizde yok” yorumunda bulundu.

S-400 FÜZE ŞİFRESİ Mİ!

Cengiz, Fatih Terim’in, “Arda konusunda toplantı yaptık. Başkan, Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak vardı. Toplantıdan eve dönene kadar haber her yerdeydi” açıklamasını değenlendirdi. Başkan, “S-400 füzelerinin şiflerini mi verdik! Arda konusunda ilk günden beri fikrim değişmedi. Bilinmeyen bir haber mi yayılmış. Biz felsefe kulübü değiliz. Karar yönetenler tarafından alınır. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Burası felsefe kulübü değil. Fikir ayrılığı varsa yollar ayrılır” şeklinde konuştu.

BEN HOCA OLSAM SÖYLEMEZDİM!

Başkan daha sonra, “Yollar ayrılır” ifadesini kullanmadığını söyledi ve “Yapmayın ya söyledim mi? Ben fikir ayrılığı yok dedim. Olsa ayrılık gerekir” yanıtını verdi. Mustafa Cengiz, “Sayın teknik direktörün ‘fikir ayrılığı’ yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. (Terim’in ‘Ben başkan olsam böyle konuşmazdım’ sözüne gönderme) Ben teknik direktörümle medya üzerinden tartışmam. Hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim. Bir oyuncunun transferi için bu tartışma rahatsız etti” dedi.

TÜRK FUTBOLUNA DİNAMİT!

TAHKİM Kurulu’nun Fenerbahçe’nin limit artırma kararı hakkında Cengiz, “TFF’nin aldığı limit kararlarında ihlal var. Kurallar delinmek için konulmaz. Size sarı ışık yanmışsa arkasından kırmızının geleceğini bilirsiniz. Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. Türk futbolunun köküne dinamit koymayalım. Bunu tek bir kulübü hedefe alarak söylemiyorum. Kuralların yıkılmak üzere yapılmasının karşısındayım” şeklinde konuştu. Başkan, “Rakip kulübe, bize ya da başkasına, bana ek süreler, bana ek olanaklar verin, dün öyleydi, bugün böyle şekilde yorumlanmasına karşıyım. Yüzlerce kulüp var, Kulüpler Birliği’nde zaten varız. Devlet bir şey yapıyor, siz devletin şevkini kıramazsınız. Yeterli mi? Hayır, yaraya merhem. Aynı başkanın ilk anlaşma sonrası destekler açıklamaları duruyor. Ben Ali Koç’un çağrısına katılırım. Her yerde ve her zaman onunla istediği yerde konuşurum” dedi.

AMATÖRE DÜŞÜRÜRLERDİ!

BAŞKAN Mustafa Cengiz, “Galatasaray eğer oyuna hile katsa, yapılandırmada sıkıntı yaşasa, bize direk ceza verilirdi. Tavlada pul bile çalsa amatöre kadar düşürürlerdi biliyorum. Galatasaray kurallara her zaman uymuş” dedi.

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