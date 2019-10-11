'Figüran değiliz, büyük devletiz'

AKŞAM

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı için düzenlediği basın toplantısında Türk Ordusu’nun düzenlediği Barış Pınarı harekatıyla ilgili çok önemli mesajlar verdi: “Türkiye uzun zamandır sıkıntılı dönemler geçiriyor. Türkiye tarihte de sıkıntılar yaşadı. Sevr’le beraber ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken yeniden Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla küllerinden doğdu. Savaşı kimse istemez. Ben hiç istemem. Benim ülkem de istemez. Şiddet bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım.

ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ

Kendi ülkelerinde savaş çıkmasını istemeyenler, nifak tohumu atıp, bizi birbirimize vurduruyorlar. Yunus Emre’nin, Mevlana’nın güzel mesajları var. Biz, ‘Ne olursan ol gel’ derken teröristleri istemiyoruz. Saldırı karşısında kendimizi koruyan ülke durumunda olmaktan bıktık. Biz sınırlarımız içinde kalmak istiyoruz. Bu çocukların günahı ne? Ekonomi bozuluyor. İnsanların hayatı etkileniyor. Askerlerimizin yanındayız. Savaş nerede olursa olsun kınıyoruz ama biz savaşmıyoruz, ülkemizi koruyoruz.

ÇOCUKLARA ÇİÇEK Mİ VERDİNİZ!

ABD nerede, Rusya nerede. Biz bütün insanlarla barış içinde yaşamak istiyoruz. Savaşı çıkartıp, arkasından suçlama yapacaksınız. Çocuklar doğduğu zaman aklına savaş mı geliyor! Bu çocukların eline silahı kim veriyor! Çiçek yok mu? İnsanların ölüp, öldürdüğü yerde bir şey konuşmaya gerek yok. Oyun oynamak, film çevirmek isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyorlar. Figüran değiliz. Büyük bir ülkeyiz. Ama hep taciz altındayız.”

Akıllı-sabırlı-yürekli

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçıyla ilgili şunları söyledi: “Arnavutluk son maçlarıyla güven kazandı. Bu maçı bir fi nal maçı görüyorlar. Biz de final maçı görüyoruz. Akıllı, sabırlı, yürekli, çok koşan ve birbirine yardım eden bir takım olacağız. Bütün oyuncular oynamak istiyor. Hangisini oynatsam, diğerine haksızlık gibi görülebilir ama bu bir maraton. Onlara da şans gelecek. Belki 2020’ye gittiğimizde farklı oyuncular da olacak.