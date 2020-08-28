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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 08:00
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FIFA'nın anketinde en büyük Fener

FIFA'nın anketinde en büyük Fener

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FIFA'nın, F.Bahçe ve G.Saray taraftarları arasında düzenlediği ‘Hangi taraftar daha tutkulu' sorusunun yer aldığı ankette 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı. Anketi %57,3 (902 bin 19) ile Fener kazanırken G.Saray ise %42.7'de (672 bin 184) kaldı.

AKŞAM

SÜPER Lig devleri F.Bahçe ve G.Saray’ın saha içindeki rekabeti bu kez sosyal medyaya yansıdı. FIFA’nın iki ekip taraftarları arasında düzenlediği ‘Hangi taraftar daha tutkulu’ anketine 12 saatte tam 1 milyon 574 bin 203 oy verildi. 60 bin aşkın kişinin ‘retweet’ yaptığı anketi 130 binden fazla kişi de beğendi. F.Bahçe, anketi %57.3 ile kazanırken G.Saray’ın oy oranı %42.7’de kaldı. Kanarya’nın aldığı oy sayısı 902 bin 19, Cim-Bom’un oy sayısı ise 672 bin 184 olarak ortaya çıktı. F.Bahçe oylamada ezeli rakibine 229 bin 835 fark attı.

BİTİME İKİ SAAT KALA ÖNE GEÇTİ

F.Bahçe ve G.Saray’ın resmi Twitter hesaplarının yanı sıra, iki ekibin eski ile yeni yıldız futbolcuları da anketi paylaşarak büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Anketin başlaması birlikte F.Bahçe oylamada öne geçti. Daha sonra atağa kalkan Galatasaray anketin tamamlanmasına 7 saat kala yüzde 54’lük orana sahip oldu. Anketi uzun süre önde götüren Sarı-Kırmızılar bitime 2 saat kala ezeli rakiplerinin gerisine düştü. Anketin sonuçlanmasının ardından bir paylaşım yapan Fenerbahçe, “Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz” ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

ARJANTİN DERBİSİNİ 10’A KATLADI

FIFA, F.Bahçe ve G.Saray taraftarları için düzenlediği anketin aynısını, ‘Dünyanın en büyük derbisi’ olarak adlandırılan Boca Juniors-River Plate ekiplerinin taraftarları için yaptı. Sadece 154 bin kişinin katıldığı oylamada Boca Juniors taraftarları yüzde 58,8 oy alarak birinci oldu. Yakın zamanda düzenlenen bir başka ankette ise, ‘Hangi takımın Şampiyonlar Ligi zaferi daha iyiydi?’ sorusu soruldu ve Barcelona’nın 2014-15 kadrosu ile B.Münih’in 2019-20 kadrosu karşılaştırıldı. Toplamda sadece 25 bin oyun kullanıldığı ankette Barcelona kadrosu yarışı önde tamamladı. Son anketin gerisinde kaldılar.

‘BOT’OKSLU ANKET iDDiASI!..

ANKETİN sonucunun belli olmasından sonra Galatasaray taraftarları sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe taraftarlarının ‘bot’ oylarla anketi kazandığını iddia etti. Sarı-Lacivertli taraftarlar da bu iddialar sonrası oy kullanan Galatasaray taraftarların para karşılığında toplu oy attığını dile getirdi. FIFA, daha önce ‘bot’ oy atıldığı tespit ettiği anketleri iptal ettiğini açıklamıştı. Dünya futbolunun 1 numarası ankette kullanılan oylar konusunda bir açıklama yapmadı.

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