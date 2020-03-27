FIFA'dan koronavirüs ayarı

AKŞAM
DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında da hayat durdu. Konuyla ilgili düzenleme hazırlığı yapan FIFA’nın belgeleri basına sızdı. Ertelenen ulusal liglerde sezon tamamlanana kadar futbolcu kontratlarının devam etmesi ele alınıyor. Yeni sezonun başlangıç tarihine bağlı olarak hem yaz hem de ara transfer dönemleri yeniden düzenlenebilecek. Transfer süreçlerinde, taraflar aksi bir anlaşma olmadığı sürece, oyuncunun eski kulübüne öncelik verilmesi planlanıyor.
ÖDEMELER ERTELENECEK
Kulüpler arasındaki transfer ödemelerinin yeni sezon başına kadar ertelenmesi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Kulüp çalışanlarının, liglerin oynanmadığı dönemde ücretlerinde indirime gitmesi konusunda teşvik edilmesi de, belgelere yansıyan notlardan biri oldu.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
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Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
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Koronavirüs nedeniyle lige ara verilse de Galatasaray yönetimi futbolcuların ödemelerini aksatmayacak.
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