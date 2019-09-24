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  3. FIFA'dan Gaziantespor'a tarihi puan silme cezası!

FIFA'dan Gaziantespor'a tarihi puan silme cezası!

FIFA'dan Gaziantespor'a tarihi puan silme cezası!

Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

Yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan ve üç sezon önce 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'a darbe üzerine darbe gelmeye devam ediyor. Üç sezonda, en üst seviye ligden en alt seviye lige düşen ve şu anda Bölgesel Amatör Lig'de var olma mücadelesi veren Gaziantepspor'a bir şok da FIFA'dan geldi.

FIFA, kırmızı-siyahlı kulübe eski oyuncuları Anton Putsila, Bart Van Hintum ve Sergey Kislyak ile St. Pauli takımına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

İlk maçını 8-0 kaybetti, eksi 21 puanla son sıraya çakıldı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk maçında karşılaştığı Kahta 02 Spor'a 8-0 mağlup olan Gaziantepspor, FIFA tarafından verilen bu ceza ile puan tablosunda daha şimdiden eksi 21 puanla son sırada yer aldı.

(İHA)

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