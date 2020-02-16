FIFA'dan Galatasaray'a 262.5 bin Euro'luk ödeme

Galatasaray'a FIFA'dan beklenen ödeme geldi.
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama'nın 3 aylık transfer taksitine denk gelen 262 bin 500 euro Galatasaray'ın hesabına yatırıldı.
FIFA'nın gelen raporlar doğrultusunda "En az sahalardan uzak kalma" sürecini göz önünde bulundurarak ödeme yaptığı bildirildi..
(Fotomaç)
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.
Beşiktaş'ta Başakşehir mücadelesinde oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz, konuya açıklık getirdi.
Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynayacağı maçta en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması bekleniyor.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.