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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:19
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:19

FIFA'dan Galatasaray'a 262.5 bin Euro'luk ödeme

FIFA'dan Galatasaray'a 262.5 bin Euro'luk ödeme

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Galatasaray, Demokratik Kongo milli takım maçında sakatlanan Christian Luyindama için FIFA'dan 262.5 bin euroluk ödeme aldı.

Galatasaray'a FIFA'dan beklenen ödeme geldi.

Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama'nın 3 aylık transfer taksitine denk gelen 262 bin 500 euro Galatasaray'ın hesabına yatırıldı.

FIFA'nın gelen raporlar doğrultusunda "En az sahalardan uzak kalma" sürecini göz önünde bulundurarak ödeme yaptığı bildirildi..

(Fotomaç)

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