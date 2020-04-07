FIFA'dan flaş karar

FIFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok ligin askıya alındığı hatırlatılırken, maçların normal sürede tamamlanmasının mümkün gözükmediği belirtildi.
FIFA Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı ifade edildi.
Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Koronavirüsün futbola ekonomik olarak büyük zarar verdiği vurgulanırken, kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları tavsiye edildi.
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar vereceği belirtildi.
Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği ve FIFA'nın bu konuda esnek davranacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu vurguladı.
Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, "FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.
Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.
UEFA Organizasyon Komitesi, koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.