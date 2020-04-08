FIFA'da rüşvet bombası

Dünya futbolunun patronu yine çamura batmış durumda... ABD'nin Brooklyn federal savcılığı tarafından yayınlanan belgeye göre; birçok FIFA yöneticisi, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nın Rusya ile Katar'a verilmesi için rüşvet alışverişine girdi.

AKŞAM

Yıllardır Rusya ve Katar’ın Dünya Kupası organizasyonlarını elde etmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu, bu suçlamalar ilk kez ABD yargısına taşındı. Pazartesi yayınlanan iddianameye göre; eski Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Warner, Rusya’ya oy verme karşılığında 5 milyon $’lık rüşvet aldı. Brooklyn Savcısı Donoghue, ödemelerin karmaşık bir paravan şirket ağı üzerinden yapıldığını ifade etti. Warner’in yanı sıra, eski Guatemala Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Yürütme Kurulu Üyesi Salguero’nun da Rusya adaylığını destekleme karşılığında kendisine bir milyon $ vadedildiği ileri sürüldü. Belgede, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin, eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ricardo Teixeira ve hayatını kaybeden eski G.Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Leoz’dan oyları kaşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.