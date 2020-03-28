FIFA kulüpler için harekete geçti! Oyuncu maaşlarına yüzde elli indirim geliyor...

Barcelona, oyuncularından maaşlarında yüzde 70 oranında fedakarlık yapmalarını istedi, ancak Katalan ekibinin kaptanı Lionel Messi ve arkadaşları, bu rakamı çok bularak kabul etmedi. Uluslararası Ligler Birliği ve Profesyonel Futbolcular Birliği temsilcilerinin de olduğu bir çalışma grubu oluşturan FIFA'nın ise oyunculardan yüzde 50 oranında kesinti talep edeceği öğrenildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, elbette futbolda da hemen hemen birçok ülkede faaliyetlerin durmasına sebep oldu. Karşılaşmalar oynanmayınca televizyon ve bilet gelirleri dahil önemli gelir kayıpları yaşayan kulüpler, futbolcularına maaşlarını ödeme konusunda şimdiden sıkıntıya düştü. Vergilerle birlikte yıllık maaşı 100 milyon Euro civarında olan Lionel Messi’nin kulübü Barcelona bile, korona sebebiyle doğal olarak sahaya çıkamayan oyuncularından ücretlerinde yüzde 70 oranında kesinti yapmalarını talep etti.

Geçici işten çıkarma...

Ancak İspanyol medyasında Barçalı yıldızların kesintiyi çok bularak, bunu kabul etmedikleri iddia edildi. Katalan ekibinin de, olağanüstü hal ilan edilen İspanya’da acil durum yasasından faydalanarak, oyuncularını geçici olarak işten çıkarıp, devletten yardım talep edeceği öne sürüldü. Tam da bu gelişmeler ışığında dünya futbolunun patronu FIFA’nın, aralarında Uluslararası Ligler Birliği ve Profesyonel Futbolcular Birliği temsilcilerinin de olduğu bir çalışma grubu oluşturduğu ortaya çıktı.

İntiharı düşünenler var!

FIFA’nın, ekonomik olarak sıkıntı çeken kulüplere destek olmak amacıyla, tüm profesyonel futbolculardan maaşlarında ortalama yüzde 50 indirime gitmesi talep edilecek. Öte yandan İngiltere’nin alt liglerinde forma giyen oyuncuların, paralarını alamama endişesi taşıdıkları bildirildi. Birçok yere ödemeleri bulunan futbolcuların strese girdiği, hatta geçtiğimiz hafta ismi açıklanmayan 4 kişinin intihar etmeyi bile düşündüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)