FIFA, koronavirüs salgınına karşı yardım maçı düzenleyecek

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Mustafa Cengiz'den kötü haber Mustafa Cengiz'den kötü haber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Bir telefonla işi bitirdi! Milli yıldızı Fener'e getiriyor Bir telefonla işi bitirdi! Milli yıldızı Fener'e getiriyor Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yağdı.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.