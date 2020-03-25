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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:35
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:35

FIFA, Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'ya 840 bin Euro ödemesine karar verdi

FIFA, Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'ya 840 bin Euro ödemesine karar verdi

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yassine Benzia, alacakları sebebiyle Sarı-Lacivertlileri FIFA'ya şikayat etmişti. FIFA, Faslı futbolcuyu haklı bularak Fenerbahçe'nin 840 bin Euro ödemesine karar verdi.

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi FIFA'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.

TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.

FENERBAHÇE BENZIA’YA KAÇ PARA ÖDEYECEK?

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.

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