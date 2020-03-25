FIFA, Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'ya 840 bin Euro ödemesine karar verdi

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.