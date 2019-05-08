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FIFA, Chelsea'nin itirazını reddetti

FIFA, Chelsea'nin itirazını reddetti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere temsilcisi Chelsea'nin transfer yasağına yaptığı itirazı reddetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle şubat ayında aldığı iki dönem transferden men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği kaydedildi.     

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibinin, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gitme hakkı bulunuyor.     

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, cezası nedeniyle bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

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