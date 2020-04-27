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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:23
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:44

FIFA 5 oyuncu değiştirme hakkı getiriyor

FIFA 5 oyuncu değiştirme hakkı getiriyor

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FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Takımlara maç içerisinde beş oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.

Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor.

FIFA'nın teklifine göre, yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine girecek takımlar, 90 dakika içerisinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Ancak söz konusu değişikliklerden üçü oyun oynanırken yapılabilecek. Takımlar iki değişiklik hakkını ise devre arasında kullanabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumda futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

(NTV Spor)

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