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FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang oldu

FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) başkanlığına Malili Hamane Niang getirildi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen 21. FIBA Kongresi'ne katılan 156 ulusal federasyonun delegeleri, 2019-2023 yıllarında görev alacak yeni başkanı belirledi.

Hamane Niang, söz konusu dönem için oy birliğiyle FIBA başkanlığına seçildi. Horacio Muratore'den görevi devralan Hamane Niang, daha önce Mali Basketbol Federasyonu Başkanı, Mali Spor Bakanı ve 2014-2019 yıllarında ise FIBA'nın başkan yardımcısı ile FIBA Afrika Başkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimden sonra yaptığı konuşmada, kendisine güvenen ulusal federasyonlara teşekkür eden Hamane Niang, "Bana verilen bu sorumluluğu alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Görev sürem boyunca kendimi tamamen FIBA'ya adamaya ve sporumuzun çıkarları için dünyanın her köşesine hizmet etmeye söz veriyorum. Biz basketbolun yönetim organıyız ve basketbolu geliştirmede lider rolü oynamaya devam etmeliyiz. Birlikte, dünyanın en popüler spor topluluğu haline gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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