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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 14:51
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  • 18 Şubat 2020 Salı 14:51

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta eşleşti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta eşleşti

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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve muhtemel çeyrek final eşleşmelerinin yer aldığı play-off'ların kura çekimi, İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Play-off'un ilk aşaması son 16 turunda A Grubu'nu lider bitiren Türk Telekom, D Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Sigorta ile eşleşti.

B Grubu'nu 4. basamakta tamamlayan Teksüt Bandırma ise son 16 turunda C Grubu'ndan lider çıkan Çekya ekibi ERA Nymburk'un rakibi oldu.

Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Sigorta eşleşmesinden galip çıkacak taraf, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

Teksüt Bandırma ise rakibini geçmesi halinde çeyrek finalde Yunanistan'ın AEK ile Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Son 16 turu ve çeyrek final serilerinde iki galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 3-4 Mart, ikinci maçlar 10-11 Mart, gerekmesi halinde üçüncü müsabakalar 17-18 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 24-25 Mart, 31 Mart-1 Nisan ve 7-8 Nisan'da oynanacak.

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