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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 09:35
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonu, Yunanistan'da yarın başlayacak 8'li final organizasyonuyla belli olacak.

Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li final organizasyonu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.

Türk Telekom, Fransız temsilcisi DJA Dijon'la yarın son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.

OAKA Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

18.30 Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

21.30 Türk Telekom - DJA Dijon (Fransa)

1 Ekim Perşembe:

18.30 ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)

21.30 Casademont Zaragoza (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)

2 Ekim Cuma:

18.30 Türk Telekom-DJA Dijon galibi / Hapoel Bank Yahav Jerusalem-Hereda San Pablo Burgos galibi

21.30 ERA Nymburk-AEK galibi / Casademont Zaragoza-Iberostar Tenerife galibi

4 Ekim Pazar:

17.00 Üçüncülük maçı

20.00 Final

- Türk Telekom 6.5 ay sonra parkeye çıkacak

Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için mücadele edecek Türk Telekom, 6,5 ay sonra resmi bir maça çıkacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir maç yapamayan başkent temsilcisi, son resmi karşılaşmasını15 Mart'ta ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında oynamıştı.

- Çeyrek finale rahat geldi

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale etkili bir performansla geldi.

Yer aldığı A Grubu'nu 11 galibiyet, 3 yenilgiyle lider tamamlayan mavi-beyazlılar, son 16 turunda da Beşiktaş'ı 2 maçta da yenerek çeyrek finale geldi.

Türk Telekom, organizasyonda oynadığı son 7 maçı da kazanmayı bildi.

- Kadrolar değişti

Pandemide organizasyona verilen 6,5 aylık aradan dolayı takımlar kupa mücadelesini farklı kadrolarla yapacak.

8'li finalde yer alacak takımlar, 2020-2021 sezonu kadroları ve yeni transferleriyle kupayı kazanma mücadelesine girişecek.

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