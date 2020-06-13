FIBA Başkanı Hamane Niang'tan ırkçılık karşıtı mesaj

Niang, FIBA'nın internet sitesinde yer alan mesajında, "Her türlü ayrımcılığı, temel insan haklarına bir saldırı olarak görüyor ve kınıyoruz. Bunun basketbolda, sporda veya toplumun herhangi bir alanında yeri yoktur. Yönetmeliğimiz, ırkçılığa karşı açıkça sıfır tolerans göstermektedir ve FIBA her türlü ayrımcılıkla daima mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.
Irkçılığın bir gecede çözülebilecek ya da bir ülkeye özgü bir sorun olmadığını belirten Niang, şu sözlerle icra kurulu adına küresel basketbol camiasına çağrıda bulundu:
"Irkçılık toplumdan temizlenene kadar dinlenemeyiz. Bu yüzden basketbol camiası olarak sizden değişimin parçası olmanızı istiyorum. Basketbolda ırkçılığa karşı somut eylemler geliştirmek için FIBA Oyuncular Komisyonu ile çalışacağız. Ayrıca tecrübe ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanız da ilerleme ve beraberliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor."
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.