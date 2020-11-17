FIA Başkanı Jean Todt: Michael Schumacher mücadele ediyor

Alman basınına röportaj veren Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, geçirdiği kayak kazası sonucu yaşam savaşı veren Michael Schumacher’in durumu hakkında konuştu. Efsane pilotu sık sık ziyaret ettiğini belirten Todt, "Schumacher mücadele ediyor. Ona ve ailesine sadece durumların iyi olmasını dileyebiliriz. Yakınları ona çok iyi bakıyor" dedi.
Todt, yeni sezonda Haas takımı ile F1’de olmaya hazırlanan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher ile ilgili açıklamada bulundu. Mick’ın babasının kariyerini takip ederek başarılı olacağını vurgulayan Todt, "Önümüzdeki yıl muhtemelen Formula 1’de yarışacak. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Yeni bir Schumacher’e sahip olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
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