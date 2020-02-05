  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:52
  • |
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:55

FFP kıskacındaki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istemese de satmak zorunda kalabilir

FFP kıskacındaki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istemese de satmak zorunda kalabilir

Paylaş

UEFA ile devam eden Finansal Fair Play anlaşması Fenerbahçe'yi sezon sonunda fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, elinden oyuncu çıkarmadan sadece bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralama ile oyuncu alabilecek. Sarı-Lacivertlileri bu sıkboğazdan çıkaracak tek isim ise Vedat Muriqi.

TEK ÇARE VEDAT MURIQI

Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe yüksek transfer bütçesi oluşturabilecek tek oyuncu Vedat Muriqi olarak görünüyor. Yönetim Vedat'ı satarak kaynak oluşturmak istiyor.

EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE...

Vedat'ın performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Vedat'ın dışında Zajc'tan 3 milyon Euro civarında gelir elde edilebilir.

YÖNETİM DİKATLİ OLMAK ZORUNDA

Ancak yönetimin en büyük endişesi Vedat Muriqi'in satışı durumunda oluşacak taraftar tepkisi. Bu yüzden yönetim satışta ve transferde çok dikkatli davranmak zorunda.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel ilgi

title

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi günbegün yaklaşıyor

title

Galatasaray'daki büyük çıkışta bu isimlerin payı büyük

Görme Engelli Müezzin Fenerbahçe Hayalini Gerçekleştirdi

SPOR GÜNDEMİ

'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'
'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'

'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.

Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri
Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri

Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri

Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.

Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...
Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...

Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.

Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?
Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?

Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'
Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'

Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Galatasaray Uğurcan Çakır'ı beğenmemiş!
Galatasaray Uğurcan Çakır'ı beğenmemiş!

Galatasaray Uğurcan Çakır'ı beğenmemiş!

Trabzonspor'un geleceği parlak file bekçisi Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası BeINSPORT'a konuştu.

Özil'e tehdit davası ertelendi
Özil'e tehdit davası ertelendi

Özil'e tehdit davası ertelendi

ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.