FFP kıskacındaki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istemese de satmak zorunda kalabilir

UEFA ile devam eden Finansal Fair Play anlaşması Fenerbahçe'yi sezon sonunda fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, elinden oyuncu çıkarmadan sadece bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralama ile oyuncu alabilecek. Sarı-Lacivertlileri bu sıkboğazdan çıkaracak tek isim ise Vedat Muriqi.

TEK ÇARE VEDAT MURIQI

Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe yüksek transfer bütçesi oluşturabilecek tek oyuncu Vedat Muriqi olarak görünüyor. Yönetim Vedat'ı satarak kaynak oluşturmak istiyor.

EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE...

Vedat'ın performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Vedat'ın dışında Zajc'tan 3 milyon Euro civarında gelir elde edilebilir.

YÖNETİM DİKATLİ OLMAK ZORUNDA

Ancak yönetimin en büyük endişesi Vedat Muriqi'in satışı durumunda oluşacak taraftar tepkisi. Bu yüzden yönetim satışta ve transferde çok dikkatli davranmak zorunda.

(Takvim)