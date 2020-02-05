FFP kıskacındaki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istemese de satmak zorunda kalabilir

TEK ÇARE VEDAT MURIQI
Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe yüksek transfer bütçesi oluşturabilecek tek oyuncu Vedat Muriqi olarak görünüyor. Yönetim Vedat'ı satarak kaynak oluşturmak istiyor.
EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE...
Vedat'ın performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Vedat'ın dışında Zajc'tan 3 milyon Euro civarında gelir elde edilebilir.
YÖNETİM DİKATLİ OLMAK ZORUNDA
Ancak yönetimin en büyük endişesi Vedat Muriqi'in satışı durumunda oluşacak taraftar tepkisi. Bu yüzden yönetim satışta ve transferde çok dikkatli davranmak zorunda.
(Takvim)
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